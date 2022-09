Co pálí nejvíce obyvatele Milevska, odpovězte v naší předvolební anketě

/ANKETA/ Volby do zastupitelstva měst a obcí se kvapem blíží. Ptáme se proto obyvatel, co by ocenili ve svém městě. V pátečním speciálu Píseckého deníku se budeme věnovat konkrétně Milevsku.

Milevsko na Písecku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová