Nevězice mají sedmičlenné zastupitelstvo. Pro příští volební období však o tuto funkci projevili zájem pouze čtyři kandidáti, což nestačí. Jak uvedl starosta obce Vladimír Kyliánek, ostatní ztratili chuť. "Jsou znechucení, protože ať se udělá, co se udělá, je to špatně," nastínil, že důvodem jsou mimo jiné časté kritiky na účet zastupitelstva. "Lidé buď dělat chtějí, nebo nechtějí. Těch druhých je bohužel víc. Remcat a stěžovat si ale umí kdekdo. Aby pak ale přidali ruku k dílu nebo dokonce kandidovali, to ne," poznamenal starosta s tím, že v obci žije kolem 140 obyvatel trvale, ale spadá sem dalších asi 140 rekreačních objektů.