Souboj o křeslo senátora za obvod č. 13 Tábor skončil. Marek Slabý (Tábor 2020) s 10 676 hlasy porazil Jaroslava Větrovského (Jihočeši 2012), který získal 9 289 hlasů. Podle očekávání doprovázela letošní druhé kolo senátních voleb nízká volební účast. V obvodu Tábor byla 18 %, což znamená, že k urnám přišlo 20 032 voličů.

Marek Slabý.Zdroj: Deník / Ivana VlnováVe volebním obvodu č. 13 - Tábor vyhrál Marek Slabý, ředitel jihočeské zdravotnické záchranky, nad Jaroslavem Větrovským. Marek Slabý pro Deník poděkoval voličům a ocenil i kvality soupeře. Vyjádřil se krátce po sečtení výsledků. "Doznívá emoční bouře po velice vyrovnaném souboji," netajil svou radost Marek Slabý.

"Soupeřem byl velice pracovitý senátor, mohu jedině poděkovat všem kteří mi dali důvěru, potažmo svůj hlas i ve druhém kole, kam voliči ne vždy rádi chodí. Teď nezbývá než se začít připravovat na práci," doplnil Marek Slabý.

Jaroslav Větrovský (54) bez PP, JIH 12.Zdroj: Deník/ RedakceMinule za ANO, tentokrát za Jihočechy 2012 kandidoval do senátu starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský. „ANO mělo jiného kandidáta. Chtěl jsem obhajovat a dohodl jsem se s Jihočechy 2012. Byl jsem jedním ze zakládajících členů Jihočechů,“ uvedl Jaroslav Větrovský pro Deník už v průběhu druhého kola senátních voleb ke své kandidatuře.

Ohlédl se i za svým nástupem do funkce senátora před šesti lety. Redakce se ptala, jestli byl něčím překvapen. „Nebylo tam nic, co by mě mimořádně překvapilo. Myslím si, že jsem docela věděl, do čeho jdu,“ doplnil Jaroslav Větrovský a poukázal na svou vekou zkušenost z komunální politiky.

Sledování volebních výsledků plánoval doma v rodinném kruhu, stejně jako při prvním kole voleb. Potom se chystal do Soběslavi na synův fotbalový zápas. Sčítání hlasů ukázalo, že kandidát Jihočechů 2012 Jaroslav Větrovský již senátorem nebude. Svým voličům ovšem poděkoval. "Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří mi dali hlas," zdůraznil Jaroslav Větrovský. Doplnil, že přeje úspěch v práci novému senátorovi, se kterým si již v sobotu telefonovali. "Pro mě tato etapa skončila," uvedl ke svému angažmá v senátu Jaroslav Větrovský.

Do senátu se vždy po dvou letech nově obsazuje jedna třetina křesel. V prvním kole žádný z jihočeských kandidátů do horní komory nepostoupil přímo, protože nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Hlavní změnou oproti prvnímu kolu senátních voleb bude určitě tradiční pokles účasti voličů.