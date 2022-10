Marek Slabý.Zdroj: Deník / Ivana VlnováMarek Slabý: Doznívá emoční bouře po velice vyrovnaném souboji, Soupeřem byl velice pracovitý senátor, mohu jedině poděkovat všem kteří mi dali důvěru, potažmo svůj hlas i ve druhém kole, kam voliči ne vždy rádi chodí. Teď nezbývá než se začít připravovat na práci.

Překvapilo vás něco ve volební kampani pro senát?

Jsem nesmírně potěšen velice širokou podporou i od lidí, od kterých jsem to vůbec nečekal. V celém tom regionu od Vltavy, od Orlíku až po Pacov. Děkuji jim za jejich důvěru a věřím, že ji nezklamu. Seznámil jsem se také se spoustou zajímavých lidí. Nebyl jsem ušetřen ani názorů z úplně opačného spektra. Lidé ale mají právo na svůj názor. S tím musím žít. Ale mám to štěstí, že nikdo nebyl úplně zlý. Nezažil jsem úplně negativní moment, který by mě srazil do kolen.

Vidíte už pro sebe v senátu nějaký úkol?

Určitě se chtě nechtě setkám s pozměňovacím návrhem zákona o zdravotní péči. Předpokládám, že k tomu bude dlouhá diskuze. V senátu nejsem sám lékař. K aktuálním otázkám patří elektronizace zdravotnictví a mechanismus úhrad pro zdravotnická zařízení ze strany pojišťoven za krizových stavů. Jednat se má také o změně zákona o důchodovém pojištění. Jde o to, že by například zdravotničtí záchranáři odcházeli v nižším věku do důchodu.

Zůstanete na záchrance?

Chtěl bych zůstat ve zdravotnické záchranné službě. Pokud ne jako ředitel, tak na nějaké jiné pozici. Určitě nechci záchranku opustit. Senátor je něco jiného než poslanec. A řada senátorů je starosty nebo má jiné povolání. Doufám, že to zvládnu. Ale jiné aktivity už omezuji. Například přednášky na Jihočeské univerzitě..