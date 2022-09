Do voleb jde v Písku stejný počet kandidátek jako před čtyřmi lety, tedy deset. Jsou to Česká pirátská strana v čele se sedmatřicetiletým finančníkem, podnikatelem a zastupitelem města Josefem Soumarem, ODS v čele v Michalem Přibáněm (55), lékařem ZZS JČK a zastupitelem města, hnutí ANO 2011, jehož lídrem je třiatřicetiletý advokát a zastupitel Michal Čapek, hnutí Písek srdcem a rozumem, jehož jedničkou je Marek Anděl (50), zastupitel a ředitel písecké městské elektrárny, a uskupení Hlas Písku, které sdružuje členy ČSSD a nezávislé kandidáty, v čele s bývalým starostou a současným místostarostou Písku Ondřejem Veselým (46). Dále jsou to členové TOP 09 a Jihočechů, kteří dali dohromady uskupení Pro Písek, v čele s místostarostkou města Petrou Trambovou (48), KSČM s lídrem Karlem Vodičkou(71), současným zastupitelem Písku a geodetem, Demokratická strana zelených, kterou vede do voleb Eva Libuše Hulcová (54), předsedkyně spolku Písecké kočky, KDU-ČSL s lídrem Petrem Hladíkem (48), současným místostarostou, a uskupení Vaše volba, v jejímž čele je právník a bývalý místostarosta Písku Josef Knot (49).