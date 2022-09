ODS, kterou do voleb vedl, získala v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět mandátů. Utvoří koalici s KDU-ČSL, která má čtyři mandáty, a KSČM se třemi mandáty. "Ve vedení města bude pokračovat stále stejná parta lidí. Budeme jednat jen o přesném počtu v radě a podobně, ale to není vlastně vůbec zásadní," konstatoval.

Podívejte se, jak dopadly volby ve vaší obci na Písecku

Jak starosta naznačil, má za sebou náročné období. "Byl to velký tlak už i na mě. Jsem rád, že lidé nevěří lžím a dali to najevo ve volbách," zmínil s tím, že hodlá splnit to, co slíbil ve svém programu. "Samozřejmě pokud to dovolí ekonomická situace státu, ale naše město má poměrně značný finanční polštář, tak věřím, že to zvládneme," podotkl Jaromír Hlaváč.

Složení budoucího zastupitelstva v Protivíně:

V opozici v Protivíně zůstane nováček v zastupitelstvu - Hnutí za levnější vodu v Protivíně, který získal pět mandátů. "Uvidíme, jak se zapojí. Buď pochopí naši filozofii, která je, myslím, pro město správná, nebo ne. Budou mít pořád ale jen pět hlasů," dodal starosta.