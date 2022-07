Obří raketa Space Launch System (SLS), která se má v následujících týdnech vydat k Měsíci, má za sebou klíčový test, takzvaný Wet Dress Rehearsal. Při něm je simulována každá fáze startu s tím, že raketa na konci testu neopustí Zemi.

Test se úspěšně podařilo odborníkům z NASA provést před pár dny, a šlo o poslední velkou zkoušku před tím, než bude SLS skutečně vyslána na Měsíc při misi Artemis I. Při ní budou na palubě zatím pouze speciální figuríny a přístroje, program Artemis ale počítá s tím, že do pár let na měsíční povrch opět vstoupí lidé.

Wet Dress Rehearsal je krokem, bez nějž žádná raketa nesmí být odpálena. „Test je zásadním předletovým milníkem. Úspěšně byl završen 20. června v 19:37 hodin,“ píše server Space.

K Měsíci nejdříve v srpnu

I když ovšem jde o velmi podstatný test, a mohlo by se zdát, že po něm už nic nebrání startu rakety s modulem Orion směrem k Měsíci, opak je pravdou. Test se totiž neobešel bez problémů, které odborníci z NASA ještě musejí v následujících dnech vyřešit. Je tedy pravděpodobné, že z aktuálně zvažovaných možných termínů ostrého startu budou zvoleny ty pozdější.

Původně byla před testem stanovena tři možná "okna" pro start - první mezi 26. červencem a 9. srpnem, druhé mezi 23. srpnem a 29. srpnem a třetí mezi 2. a 6. zářím.

„Představitelé NASA už opakovaně zdůraznili, že start v červenci je velmi nepravděpodobný. Před několika dny pak byl kalendář možných termínů startu definitivně upraven a červenec z něj jako možnost zmizel. Tím pádem je nyní nejdřívějším možným termínem startu 23. srpen,“ zmiňuje server Space. Podle něj je ale pravděpodobnější až zářijový start.

Jde už o několikátý posun v pořadí. Původně se totiž měla mise Artemis I odehrát už loni, kvůli hurikánům v oblasti startu, technickým problémům i pandemii koronaviru ale byla přesunuta na letošek - původně na únor, a nyní se tedy počítá s letními až podzimními měsíci.

Stále to někde uniká…

Za odklady startu ale stálo také to, že nyní úspěšně vykonaný test se pokusili odborníci z NASA provést už několikrát - pokaždé ale dopadl špatně. Jako největší problém se při předchozích pokusech ukázal únik paliva. A s únikem kapalin bojovali vědci z NASA i při nynějším pokusu. Přestože ten nakonec dovedli do zdárného konce, než nastane ostrý start, budou muset současné problémy vyřešit. „Úspěšný tedy byl až čtvrtý pokus o Wet Dress Rehearsal. Úniky, které zmařily úspěšné zakončení předchozích testů, jsou už ale podle zástupců NASA vyřešeny,“ konstatuje CNN.

Při nynějším testu zdržení způsobil nejprve unikající kapalný vodík, kterým byly plněny nádrže. Tento únik dokonce způsobil malý požár. Přesto se odborníci z NASA pokusili pokračovat v odpočítávání, ovšem v momentě, kdy systémy únik zaznamenaly, bylo odpočítávání automaticky zastaveno.

Nakonec se ale podařilo plně naplnit nádrže a dovést odpočítávání do úspěšného konce i přes pokračující únik. „Navzdory drobným problémům vnímá tým mise Artemis I test jako úspěch a po jeho ukončení zazněl ve velíně potlesk,“ píše CNN.

Vyhráno ovšem není. Inženýři NASA stále řeší, zda bude lepší provést úpravy rakety a zamezit tím dalšímu úniku vodíku na odpalovací rampě, kde 98 metrů vysoký kolos nadále zůstává, nebo ho převézt do hangáru. SLS je zcela nový systém, a odborníci na něm ještě musejí vyladit poslední, ovšem důležité detaily.

„Teď se díváme na kousky skládačky a rozhodujeme se, kterým částem ještě nerozumíme. Ale strašně moc kousků už do sebe zapadlo. Máme tedy dost dobrou představu o tom, jak skládačka v tuto chvíli vypadá,“ vyjádřil se metaforicky Tom Whitmeyer z NASA, který se stará o vývoj nových systémů.

Program Artemis



• jde o program NASA, jehož cílem je obnovení pilotovaných letů s lidskou posádkou na Měsíc

• cílem programu je, aby se na měsíční povrch dostala první žena a první člověk s jinou barvou pleti, než bílou

• program byl spuštěn v roce 2017

• aktuálně je jako termín pro vstup dalšího člověka na Měsíc stanoven rok 2025, poté se mají dle NASA cesty na Měsíc opakovat každoročně

• k Měsíci posádku vynese raketa Space Launch System (SLS) s modulem Orion

• delší pobyty astronautů na Měsíci má usnadnit vybudování vesmírné stanice Gateway na měsíční oběžné dráze, a základny Artemis Base Camp na měsíčním povrchu

• aktuálně jsou v programu Artemis plánovány mise:

Artemis I - let rakety SLS s modulem Orion na oběžnou dráhu Měsíce bez lidské posádky (zřejmě konec léta 2022)

Artemis II - pilotovaný let, při němž lidská posádka obletí Měsíc (aktuálně plánováno na jaro 2024)

Artemis III - pilotovaný let, s přistáním lidské posádky na Měsíci (aktuálně plánováno na roky 2025 či 2026)

Artemis IV - pilotovaný let na stanici Gateway s možností výprav na Měsíc (jaro 2026)

Artemis V - Artemis VIII - další přistání na Měsíci, což by měla umožnit rozšiřující se infrastruktura pro astronauty na měsíčním povrchu (termíny nejsou určeny)



Zdroj: NASA, Wikipedia