Mimochodem, na warp nepřišli scenáristé seriálu, jeho historie sahá mnohem dál. Poprvé byl tento termín zmíněn v roce 1952 v jedné zapomenuté sci-fi povídce v pulpovém, tzn. sešitovém, magazínu Imagination. Ve slovníku najdete 400 sci-fi termínů, které vznikly mnohem dříve, než pronikly do reálného světa a proslavily se.

Asi bychom nadneseně mohli říci, že nový on-line slovník nahlíží do těch nejhlubších koutů lexikografického vesmíru. Pro fanoušky i běžné čtenáře science fiction ale velmi jednoduše a přehledně přináší celou řadu zajímavých a nečekaných informací a souvislostí.

„Ano, je to slovník dokumentující historii něčeho tak imaginárního jako je sci-fi, která z principu je o naší budoucnosti. Ale rozpor v tom vlastně ani nevidím. Sci-fi vždy měla ne zcela konvenční vztah k reálnému světu,“ uvedl pro deník The New York Times editor slovníku Jesse Sheidlower. „I když většina lidí považuje sci-fi jen za umělecký žánr, existuje velmi zajímavý přechod mezi sci-fi a samotnou vědou,“ pokračoval editor.

Hledání původu slov

Ten již v roce 1995 vydal vesele naučnou knihu o historii v anglickém jazyce nejpoužívanějšího vulgarismu The F-Word, po té dlouho roky pracoval jako nezávislý lexikograf – tedy tvůrce slovníků – pro celosvětové známý slovník Oxford English Dictionary. Před projektem sfdictionary.com pracoval i jako jazykový konzultant na antiutopickém seriálu společnosti Amazon Muž z vysokého zámku podle knihy významného sci-fi autora Philipa K. Dicka. I díky pandemii získal dost času na dokončení svého posledního projektu, dokonce si stránky slovníku sfdictionary.com sám kódoval. Pomohla mu k tomu i digitalizace amerického archivu pulpových sci-fi magazínů v posledních letech.

Sám sebe ale Sheidlower nevidí jako fanatického fanouška sci-fi. Spíše jako běžného čtenáře. Podle něho je dobré si při podobné práci udržet od ní zdravý odstup. „Kvůli perspektivě.“

Slovník obsahuje kolem 1800 záznamů od actifan a aerocar až po zero-gravity a zine. Celý je pouze v angličtině. Hesla, rubriky a definice jsou ve fontu Sagittarius (střelec ve zvěrokruhu), v písmu od významného typografa Johnatana Hoeflera, jehož práce se objevila i v aktuálním seriálu Star Trek: Picard. V slovníku můžete vyhledávat jednotlivá slova, nebo brouzdat po kategoriích, jako jsou zbraně, fandom, demonymy (jména bytostí podle místa), FTL (zkratka pro cestování nadsvětelnou rychlostí) a samozřejmě i Star Trek. Citace se opírají o tzv. tvrdou (hard) sci-fi, tedy sci-fi, která nepopírá a neporušuje známé vědecké zákony. Nejcitovanějšími autory jsou Robert Heinlein, Poul Anderson a Isaac Asimov.

Jedním z hlavních cílů historické lexikografie je upřesňování datací, tzv. antedatování. To znamená, hledání okamžiku prvního známého použití termínu. To platí i pro sci-fi slovník. Například termín hyposprej, který je rovněž spojován se Star Trekem. Jedná se o přístroj, něco jako injekční stříkačka, který dokáže vpravit látku do těla, aniž by narušil kůži. V seriálu se dokonce i hyposprejuje. Jenže termín se neobjevil poprvé v televizi. „Bylo překvapením zjistit, že již ve 40. letech byl skutečným zařízením a že v roce 1948 získal i ochrannou známku,“ řekl editor.

Největší výzva? Definice neexistujících věcí

Slovník také ilustruje souhru mezi imaginací autorů a skutečným světem. Například název graviton, nebo přídavné jméno biotechnický se nejdříve objevily v literatuře, aby pak byly přijaty i vědeckou komunitou.

Největší výzvou při tvorbě tohoto speciálního slovníku podle Sheidlowera ale bylo psaní definic neexistujících věcí a neznámých procesů. Samotní autoři totiž do příliš velkých podrobností raději nezabíhají. Jen vymyslí nové slovo, nebo si ho v lepším případě od někoho vypůjčí. Zcela samostatným problémem pak byl výběr definice pro žánr science fiction jako takový.

Na výběr byly dvě možnosti. Klasické slovníky ho definují jako žánr (beletrie, film atd.), v němž děj nebo prostředí obsahuje spekulativní vědecké teorie a technologie. Spíše bonmot od jednoho literárního kritika zas říká, že sci-fi je všechno to, na co ukážete a řeknete: To je sci-fi!

Sheidlower dal přednost té druhé: „Jasně, že se tak trochu z principu definice vykrucujete. Jenže zároveň to je asi to nepřesnější, s čím můžete přijít.“