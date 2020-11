- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Zdroj: Deník/ Jiří BušekSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

ÚŘADY A INSTITUCE

Městský úřad Písek

Úřední hodiny:

Pondělí:7:30 - 12:30 (nařízení vlády - COVID-19)

Středa:12:00 - 17:00 (nařízení vlády - COVID-19)

Ivocentrum je zavřené

V návaznosti na usnesení vlády z 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření je od čtvrtka 22. října pro veřejnost uzavřeno Turistické a informační centrum Písek, Velké nám. 113. Jeho pracovníci budou držet telefonickou a e-mailovou pohotovost každý všední den od 10.00 do 15.00 hodin. Tento režim je platný prozatím do 3. listopadu 2020.

Městská charita Písek Hledá dobrovolníky

Město Písek vyzývá občany, kteří by byli ochotni v této nelehké době pomáhat seniorům a zdravotně postiženým, aby se přihlásili do Dobrovolnického centra Bonum při Oblastní charitě Písek. Mohli by pomoci při rozvážení obědů, se zajištěním nákupů nebo praním a žehlením roušek, případně si mohou s klienty jen povídat. „Rozsah dobrovolnické činnosti bude záviset na vývoji situace. Pokud bude kvůli koronaviru oslaben náš personál, je možné, že dobrovolníci budou vykonávat i odbornější práce,“ řekla ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická.

Výzva oblastní charity směřuje i k poskytovatelům sociálních služeb, kteří by sami potřebovali pomoc. V současné době zažívají nelehké okamžiky, jejich personální kapacity jsou kvůli epidemii koronaviru oslabené. „Pokud máte v oblasti personální jakoukoliv potřebu, obraťte se na Dobrovolnické centrum Bonum, odbor sociálních věcí městského úřadu, případně na mě a pokusíme se najít nějaké řešení,“ vyzval místní poskytovatele sociálních služeb místostarosta Petr Hladík.

Lidé, kteří by měli zájem stát se dobrovolníkem, se mohou obrátit na koordinátorku dobrovolnického centra Zuzanu Sochorovou, která má telefonní číslo 731 549 777. Je možné přihlásit se také prostřednictvím on-line formuláře, který je na webových stránkách charity https://pisek.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-bonum/chci-se-stat-dobrovolnikem/. „Naše koordinátorka se s vámi spojí a domluvíte se na podrobnostech. Sepíše s vámi také smlouvu o dobrovolnické činnosti a zároveň vás proškolí,“ podotkla Dana Vejšická.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří budou ochotni pomoci,“ doplnila Dana Vejšická s tím, že i kdyby dobrovolníci nenašli uplatnění ihned, přijde určitě čas, kdy bude jejich pomoci potřeba.

VÝDEJNÍ OKÉNKA, ROZVOZ JÍDEL A JÍDELNY:

Kulturní dům Písek - tel. 739 292 247

Hotel u Kapličky - tel. 775 289 531

Columbus - tel. 606 905 170

DIO restaurant Putim - tel. 602 243 148

Restaurant OtavArena*** - tel. 702 040 424

Beseda - šálek kávy&sklenka vína - tel. 775325221

Kozlovna U Plechandy - tel. 604 333 444

Zlatá hvězda -tel. 608 684 256

Na Rozhledně - tel. 727833613

Restaurace Ostrov - tel. 770 171 171 nebo přes.email restauraceostrovpisek@seznam.cz.

(Nenašli jste vaši restauraci v našem seznamu? Napište nám prosím její název a telefonní číslo, kde si zákazníci mohou objednat jídlo z výdejního okénka nebo domů na email: servis.jih@vlmedia.cz. Děkujeme!)

V Písku se uzavřely sjídelny pro seniory, město opět zajistí rozvoz obědů a nákupy

Všechny jídelny pro důchodce jsou od soboty 17. října kvůli nepříznivé epidemiologické situaci uzavřeny, od pondělí 19. října pak nefunguje Taxík Maxík. Městské středisko sociálních služeb zajistí seniorům stejně jako na jaře dovážku obědů a nákupy. Tuto nabídku budou moci využíti i lidé, kteří dosud žádnou službu střediska nevyužívali.

Objednávky obědů, nákupů a další potřebné informace získáte na telefonních číslech 731 140 810, 731 517 801.

„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie koronaviru vyzýváme seniory, aby omezili pohyb mimo domov a také sociální kontakty. Jen tak se dá minimalizovat riziko nákazy,“ říká místostarosta Petr Hladík.

Nabídka dovážení obědů, zajištění nákupu základních potravin do výše 500 korun nebo vyzvednutí léků na předpis neplatí jen pro klienty městského střediska sociálních služeb, ale i ostatní seniory či zdravotně postižené z Písku. Poplatek za dovoz oběda bude činit 20 korun, cena oběda ve všední den činí 60 korun, o víkendu a ve svátek 63 korun. Taxík Maxík bude od pondělka zajišťovat rozvoz obědů a nákupů, proto ho nebude možné využívat jako taxislužbu.

Opatření budou platit minimálně po dobu trvání nouzového stavu. Aktuální informace budou zveřejňovány na internetových stránkách Městského střediska sociálních služeb www.pspisek.cz a na webu města www.mesto-pisek.cz.

OSTATNÍ

Průběh a podmínky konání sňatečních obřadů od 19. října 2020

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě maximálně 30 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.



2. Ověřování totožnosti

Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, doporučujeme, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.

3. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící se sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Obecní úřad by měl zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Časté a důkladné větrání vnitřních prostor, kde se obřady konají, průběžnou dezinfekci těchto prostor. Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená radou obce), by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou.

Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

Písečtí dobrovolní hasiči vybudovali zázemí pro odběrové místo COVID-19

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Písku na pokyn Krizového štábu Jihočeského kraje vybudovala zázemí pro odběrové místo COVID-19, které zajišťuje Nemocnice Písek. Je na parkovišti v zadním traktu pavilonu bývalé mikrobiologie, které je mimo areál nemocnice. Jedná se o speciální nafukovací stan vybavený osvětlením a vyhříváním. Písečtí dobrovolní hasiči budou zázemí pro odběrové centrum také obsluhovat. Stan Jihočeskému kraji nabídlo město Písek. Díky němu může nemocnice zvýšit kapacitu současného odběrového místa.

Odběrové místo je určeno pacientům indikovaným praktickými lékaři, Zdravotní záchrannou službou, Krajskou hygienickou stanicí i samoplátcům. Lidé se na vyšetření musí předem objednat.

O děti pracovníků IZS a v sociálních službách se postarají na ZŠ J. K. Tyla

O děti pracovníků ve složkách integrovaného záchranného systému (IZS) a v sociálních službách se během uzavření základních škol, které vláda nařídila od středy 14. října, postarají v ZŠ J. K. Tyla. Město Písek jim nad rámec usnesení vlády umožní dát do školy děti ve věku od šesti do třinácti let. Umístit dítě do ZŠ J. K. Tyla budou moci zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách či sociální pracovníci.

Mateřské školy ve městě zůstávají otevřené. „Důrazně však žádáme všechny rodiče, kteří jsou doma například s mladším dítětem na mateřské či rodičovské dovolené nebo jsou nezaměstnaní, aby své potomky do mateřských škol nedávali,“ vyzvala starostka Eva Vanžurová.

Pro pracovníky IZS v rámci ORP Písek bude v případě nutnosti zajištěno umístění jejich dětí ve věku tři až šest let v 15. mateřské škole v Erbenově ulici. V této školce se o děti rodičů zaměstnaných v těchto složkách starali už na jaře, kdy byly zavřené i mateřské školy.

Bližší informace o možnosti a způsobu přihlášení dětí najdete na https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=35557, budou také zaslány na složky IZS a další organizace klíčové infrastruktury.







JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Zdroj: Deník/WHO

Zdroj: Deník