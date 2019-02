Zoologické muzeum v Protivíně

Otevřeno je od května do září je pondělí až neděle od 9 do 17 hodin, od října do dubna pak pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.

Krokodýlí zoologická zahrada v Protivíně se angažuje také ve vzdělávací, studijní a vědecké činnosti, a to skrze soukromé muzeum. Ve sbírce muzea sídlícího v protivínské Kaplance naleznete více než 1200 exponátů lebek a koster obratlovců i bezobratlých, k vidění jsou i srdce a plíce aligátora severoamerického a mnohé další. V Minoritském klášteře můžete rovněž zhlédnout největší výstavu fotografií renomované společnosti National Geographic s názvem Afrika – divočina v srdci, v historické budově Kaplanky je pak výstava Nosorožci – pamětníci třetihor. Otevírací doba od května do září je pondělí až neděle od 9 do 17 hodin, od října do dubna pak pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.