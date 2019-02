Myslivecký spolek Zelená hora pořádá v sobotu od 8 hodin zkoušky loveckých psů. Posuzovány budou dovednosti při vyhledávání a vyhánění zvěře. Sraz účastníků je na návsi, poté se rozejdou do terénu. Podívat se na to, co lovečtí psi umí, může přijít i veřejnost.