Žalman a spol ~ 50 let na scéně

Divadlo Fráni Šrámka v Písku

Po nedávných oslavách životního jubilea Pavla Lohonky se kapela chystá v roce 2018 připomenout skutečnost, že Žalman už 50 let brázdí vody české folkové scény, přičemž těší publikum svým hlasem a zejména stále novými svěžími texty. Rok 2018, vedle oslav 50 let na scéně, přinese fanouškům také nové řadové dvojalbum a zpěvník. Nejdůležitější je však uvedení celovečerního filmu "Naslouchám tichu země" do kin a později i na televizní obrazovky.