Divadlo Pod čarou Písek: Rok 2018 bude ve znamení oslav 13 let kapely zakázanÝovoce, která si na jaro připravila třináct koncertů. Na celém turné se představí speciální hosté - kapela Marathon z Dolního Bukovska a kapela By The Way ze Slaného. Fanoušci se můžou v rámci turné těšit i na další překvapení včetně nového singlu, nabitého playlistu s několika oprášenými hity ale i pecek z posledního alba Díky vám!.