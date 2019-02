Prácheňské muzeum Písek - přednáškový sál

V přednáškovém sále Prácheňského muzea pohovoří cestovatel Miloslav Martan. Tentokrát pokračuje jeho cesta z Tibetu přes Nepál do Indie. Druhý díl jeho vyprávění startuje okolo Brahmaputry, kde se cesta zvedá do hor. Při vyprávění vás tedy čekají snímky například od nádherného jezera Yamdrok či ze základního tábora pod Mount Everestem, odkud vycházejí expedice na nejvyšší horu světa. V Nepálu cestovatel pokračuje přes Khátmándú a na závěr cesty dorazí do Indie, kde ukáže Varanasi se spalovacími gháty a večerní slavnost na řece Ganze, indické vlaky, nejkrásnější hrobku světa Taj Mahal a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, rikši a společný oběd v Sikhském chrámu v něm zanechaly silné vzpomínky.