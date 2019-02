Křest knihy Z Oklahomy do Louisiany. Třicet let country taneční skupiny v Písku se koná v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku. Úvod knihy napsal Tom Dvořák a starostka města Písku Eva Vanžurová. Následující kapitoly se věnují tomu, jak se country tance dostaly do Čech, tedy díky zásluze Františka a Jasana Bonušových. Navazují informace o county bálech v Písku v osmdesátých letech a rozhovor se Sylvou Steierovou, zakladatelkou Oklahomy. Pak následuje z různých zdrojů sestavená kronika Oklahomy zachycující léta 1988 až 1999. Od toho roku na základě určitých změn soubor pokračuje pod názvem Louisiana. Nově vzniklá kronika nás dovede až do roku 2018 a mapuje úspěšnou cestu country tanečního souboru z Písku až k titulům mistrů světa v Line Dance. V této části knihy jsou také svědectví četných přispěvovatelů v souboru působících či s ním spolupracujících.

Nad knihou převzali záštitu starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová a náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch.