Vzhůru do divočiny ~ Studio Dva

Divadlo Fráni Šrámka v Písku: Příběh manželů Alice a Jindřicha, které si diváci oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. O to více se zvětšuje touha „přežít“. Ale pozor! – ne za každou cenu. Hrají Jana Krausová, Karel Roden a Kristýna Nováková.