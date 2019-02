Malá galerie, Sladovna Písek



Od 10. 10. od 17 do 18 hodin, pak od 11.10. do 2. 12. úterý, čtvrtek, pátek a neděle - 9 až 17 hodin, středa a sobota od 9 do 18 hodin

Písek - Ve středu 10. října začíná v 17 hodin v Malé galerii písecké Sladovny vernisáž nové výstavy s názvem Obrazy bez názvů příbramské výtvarnice Lenky Pálkové. Výstava potrvá do 2. prosince.