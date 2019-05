Výstava výtvarného oboru ZUŠ Milevsko

V milevské Galerii M je od 10. května k vidění výstava výtvarného oboru ZUŠ v Milevsku. Vystaveny jsou rozmanité práce více než 150 žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy, ve věkovém rozmezí od 7 do 19 let. Převážnou část tvorby, jež vzniká pod pedagogickým vedením Pavla a Jany Pichových a Lenky Lešňovské, tvoří kresby tužkou, tuší, pastelkami, malby temperami, akryly a pastely, a jsou doplněny grafikou a plastickými objekty, zejména keramikou. Některé práce byly součástí portfolia žáků pro zkoušky na výtvarné školy, jiné jsou součástí absolventských prací starších žáků, kteří na vernisáži budou oceněni pamětním listem. Výstava bude k vidění do 29. května.