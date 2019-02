Obecní úřad Albrechtice nad Vltavou

Albrechtice nad Vltavou - Do konce listopadu si mohou zájemci v zasedací místnosti Obecního úřadu v Albrechticích nad Vltavou prohlédnout novou výstavu fotografií členů fotoklubu Antona Ažbe ze Škofja Loky nazvanou Slovinsko, Evropa v malém. Výstava je otevřená ve všední dny od 16 do 18 hodin a v sobotu a neděli od 14 do 16 hodin