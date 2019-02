Výstava připomíná 100. výročí založení republiky

Výstavu věnovanou 100. výročí založení Československé republiky si můžete prohlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kovářově. Uvidíte zde předměty, které souvisí s 1. světovou válkou, první republikou a zlomovými momenty uplynulých sta let. Exponáty zapůjčili místní lidé a Jihočeské muzeum. Dozvíte se tu třeba o legionářích z Kovářovska či uvidíte zákopové umění. Výstava je otevřená ve všední dny od 7 do 11.30 a od 12 do 15.30 hodin až do 31. října.