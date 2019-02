Výstava Kresby a řezby sochaře Jana Novotného

Malá galerie Sladovny v Písku

až do 31. 3. út, čt, pá, ne od 9 do 17 hodin, st, so od 9 do 18 hodin

Písek - Kresby a řezby je název výstavy, která v Malé galerii Sladovny bude zahájena vernisáží ve středu 20. února v 17 hodin. Návštěvníci budou mít až do 31. března příležitost seznámit se s tvorbou píseckého rodáka, sochaře a řezbáře Jana Novotného. Díla Jana Novotného vznikají v jeho ateliéru, který si vybudoval po náročné rekonstrukci starého domku vedle židovské synagogy v Soukenické ulici v Písku. Oblíbeným motivem Jana Novotného je rodné město. „Rád ztvárňuji také ženy, které kreslím a dělám třírozměrné. Zabývám se rovněž tématem současnosti a kyberprostoru, protože chci tvořit aktuálně a vidět svět kolem sebe. Dělám také rád témata z mytologie “ říká umělec.

Z jeho tvorby připomeňme reliéf pro písecký hotel Bílá růže, torzo ženy pro hotel v Milevsku nebo památník osvobození Písku americkou armádou. Společně s hercem Petrem Bruknerem a spisovatelem Janem Hlachem je spoluautorem knihy Tři kamarádi z města P. Je rovněž autorem publikace Loutky a odborných knih z oboru řezbářství.