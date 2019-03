Milevský klášter

Od čtvrtka 4. dubna do 30. června



Ve čtvrtek 4. dubna začíná v barokní prelatuře milevského kláštera vernisáží v 17.30 hodin výstava fotografií Jiřího Hladkého s názvem Kapličky, boží muka a kříže na Milevsku a Písecku.

Výstavu můžete navštívit od pátku 5. dubna do června pouze od pátku do neděle od 9.30 do 17 hodin.