Výstava fotografií

Galerie M v Milevsku

od 3. do 26. dubna

Skupina TeriFoto Sokola Písek pořádá od středy 3. dubna v Galerii M v Milevsku výstavu fotografií.

Skupina TeriFoto, jež je součástí Sokola Písek, byla založena v roce 2007 a v současné době má 17 členů. Spolek řídí zakladatel skupiny pan Vladimír Teringl. Kromě společné prezentace vytvořených fotografií svých členů skupina i nadále odborně a technicky pomáhá mladým fotografům ze základních škol. Ve své již druhé dekádě činnosti pokračuje i ve spolupráci s fotografickými spolky působících v partnerských městech Písku.

V expozici, která je v pořadí již desátá, se představuje 16 fotografů ve věkovém rozmezí od 20 do 87 let. K vidění jsou různé žánry, např. krajina, flóra a fauna, architektura, akty žen v exteriéru a také reportáže z hudebních koncertů i motokrosových závodů. Výstava potrvá do pátku 26. dubna.