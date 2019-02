Ve středu 1. listopadu začíná v protivínské Kaplance nová výstava. Půjde o fotografie Dany Jankáskové, Heleny Sukové, Jiřiny Maráškové a Heleny Mašindové, které tady budou k vidění až do konce letošního roku. Fotografie budou rozmístěné v přízemních prostorách infocentra. K vidění budou kdykoli od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin.