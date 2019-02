Vítání ptačího zpěvu

Písek - Na neděli 13. května od 6 do 12 hodin připravilo Prácheňské muzeum tradiční Vítání ptačího zpěvu. Brzká hodina odmění návštěvníky bohatým ptačím chorálem v centru města. Muzejní zoolog Jiří Šebestian tentokrát plánuje trasu mezi paneláky, do zahrad a snad i do lesa. Dozvíte se, kolik ptačích druhů žije ve městě a naučíte se některé z nich rozeznávat podle zpěvu. Sraz je na zadním nádvoří muzea před přednáškovým sálem,