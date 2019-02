Václavské rybaření v Oslově



Ve sváteční čtvrtek 28. září se u rybníka Židovna v Oslově uskuteční akce nazvaná Václavské rybaření. Dopoledne v době od 8.30 do 12.00 hodin budou lovit ryby děti (sraz je v 8.00 hod.), odpoledne v době od 13.00 do 17.00 hodin budou zkoušet štěstí nachytat co nejvíce ryb dospělí (sraz je ve 12.30 hod.). Obě kategorie loví pouze na plavanou. Startovné činí 50 Kč, občerstvení je zajištěno.