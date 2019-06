Václav Špála: Na Otavě

Výstava Václava Špály pod názvem Na Otavě bude k vidění v Galerii Prácheňského muzea v Písku. Byla to právě řeka Otava, která propůjčila Václavu Špálovi svou modř a on ji pak nezaměnitelně přenesl na svá plátna. Výsledkem spojení jednoho z největších českých malířů

a jihočeské řeky jsou obrazy, které představují vrchol české meziválečné krajinomalby.

Po devadesáti letech se díla Václava Špály z takzvaného modrého období opět vrací do míst svého vzniku, tedy do Písku.

Výstava je k vidění denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.