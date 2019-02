V Sepekově oslaví 100 let republiky i života v městysu

Městys Sepekov a místní základní škola pořádají v sobotu 3. listopadu v kulturním centru oslavu 100. výročí vzniku Československé republiky aneb 100 let života v Sepekově. Program začíná v 15.30 hodin na náměstí vysazením Stromu republiky. V 16 hodin budev kulturním centru otevřená výstava, na které budou moci návštěvníci nahlédnout do kronik obce i pamětních knih a také si budou moci prohlédnout staré fotografie. V 16.15 hodin bude slavnostní zahájení oslavy a v 16.30 hodin vystoupí žáci základní školy s připraveným programem Škola slaví 100 let republiky.