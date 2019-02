Ve své hře Už nikdy sám! se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. Představení přiveze do Kulturního domu Protivín Divadlo Kalich, a to ve čtvrtek 7. prosince od 19.30 hodin.