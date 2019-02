Toulky za poznáním zavedou posluchače do Brazílie

Dům kultury Milevsko

Milevsko – V úterý 8. ledna se v 18 hodin koná v loutkovém sále Domu kultury v milevsku tradiční cyklus naučných pořadů s názvem Toulky za poznáním. Tentokrát se návštěvníci díky cestovateli Pavlovi Štemberovi přenesou do Brazílie.

Pavel Šembera cestuje do Brazílie pravidelně deset let za obchodem i poznáváním a tuto zemi a její lidi si zamiloval. O rozdílech mezi českou a brazilskou kulturou napsal humoristickou knížku Brazílie – Návod k použití, o záludnostech brazilské portugalštiny vede blog www.tudobem.cz. Ve svém povídání představí pestrost Brazílie, ať už po stránce přírodního bohatství, kulturních zvyků nebo gastronomických specialit. Společně navštívíte například Manaus, srdce Amazonie, mokřady Pantanal s vynikajícími podmínkami pro pozorování exotické fauny nebo jihobrazilské pampy, kde se prohánějí honáci krav – gaučové. Zavítáte na kávové plantáže i do hlavního města Brasília, které nechal zbudovat v modernistickém stylu brazilský prezident českého původu Juscelino Kubitschek. Nemůžeme vynechat slavné vodopády na řece Iguaçu nebo multikulturní metropoli São Paulo. Zároveň vám cestovatel na základě řady osobních historek přiblíží mentalitu temperamentních Jihoameričanů.