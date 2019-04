Tradiční soutěžní akce Tálínský moučník se bude konat i letos, a to v neděli 7. dubna v Tálínské hospodě. Účastníci mohou připravit libovolné moučníky, tedy slané i sladké. Soutěžit mohou ženy, muži i děti.

Ochutnávat, hodnotit a vybírat nejlepší moučníky budou všichni návštěvníci akce. Příjem soutěžních moučníků je v době od 14.30 do 15.30 hodin v sále Tálínské hospody. Soutěžní vzorek by měl být zhruba na polovinu pekáče, nakrájený na porce.

Čekání na vyhlášení výsledků zpestří doprovodný program. Připravena bude velikonoční výtvarná dílna pro větší děti i dospělé. Vyrábět se budou jarní věnce na dveře, jarní aranže na stůl a další dekorace.