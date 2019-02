Sypání pískových mandal

Mirotice – Rodinné centrum Kašpárek, které sídlí na náměstí Mikoláše Alše v Miroticích připravilo na pondělí 30. července od 16 do 18 hodin další tvoření. tentokrát si mohou účastníci vyzkoušet techniku sypání obrázků z barevných písků na samolepící šablony. Technika je vhodná pro všechny věkové kategorie, vyzkoušet si ji mohou děti od tří let.

K dispozici budou motivy pro děti i dospělé. Vstupné je 30 korun a cena vybrané šablony od 20 do 60 korun. Účastníci by si měli přinést sebou přezůvky.