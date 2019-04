V sobotu 4. května se bude konat devátý obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka. Připraveny jsou trasy dlouhé i krátké, pro malé i velké, pro pěší i cyklisty. Start z Písku je průběžný od 8 do 10 hodin, a to nově od letního kina v Písku. Zde účastníci obdrží vše potřebné v duchu původních pochodů. Pro velký zájem je možné i letos vyrazit z Protivína do Písku. Budou připravené trasy 18 km pro pěší, 21 km pro pěší i cyklisty, 40 km pro pěší i cyklisty. Na jednotlivých trasách na účastníky opět čekají razítkové kontroly včetně tajných kontrol a v cíli samozřejmě diplomy. Cíl je v letošním roce pro všechny trasy na Městském ostrově v Písku.