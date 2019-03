Písek – Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku vystoupí v Divadle Fráni Šrámka s představením Staré pověsti české, jehož celý výtěžek bude věnován Domácímu hospicu Athelas. Peškova dramatizace Jiráskových Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancema příchodem Přemysla na Vyšehrad? To se dozvíte v neděli. Představení začíná v 15 hodin. Vstupné je 80 korun.