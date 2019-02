Slavnosti piva v Semicích

V sobotu 2. června od 14 do 22 hodin se na hřišti v Semicích koná 15. ročník Slavností piva. V programu vystoupí taneční skupiny T-Dance a Aerobic for Body a Orientálky ZŠ Chýnov, Připraveny budou soutěže pro muže i ženy. Večer zahraje českobudějovická kapela The Slacker a program zakončí ohnivá show.