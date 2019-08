Slavnosti piva Písek

Slavnosti piva v Písku se konají v pátek 6. a v sobotu 7. září v Palackého sadech. Kromě mnoha pivovarů nabídnou také velký výběr jídla, a to například hamburgery, vietnamská, thajská a mexická jídla, trhaná masa mnoha chutí, pokrmy s chilli nebo vegetariánská jídla. Chybět nebudou ani koktejlové bary, vinné stánky a káva. Hudební program nabídne v pátek Závodní ovce, Monoskop, Kapitán Demo či Arrogant Twins. V sobotu se představí JZLF, Carlos and his coyotes, Lazer Viking, D-Live nebo Prague Queen. V sobotu dopoledne bude připraven i farmářský trh. Vstupné na celý víkend je zdarma.