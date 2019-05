ŠLÁGR BUBU OD A DO Z – ŠLÁGR REVUE je zábavný politicko-satirický a hudební pořad, který moderují: Zuzana Bubílková a Mgr. Vratislav Měchura, můžete vidět 7. května od 19 hodin v Domě kultury Milevsko. Host pořadu: Mára.

Tento pořad znáte z vysílání ŠLÁGR TV, kde oba protagonisté pravidelně glosují politické a nejen politické dění v České republice. Představovat Zuzanu Bubílkovou přezdívanou Bubu je asi zbytečné. Novinářka s jedinečným postřehem a vytříbeným smyslem pro humor, která do pozornosti diváků vstoupila v devadesátých letech nejen satirickými postřehy ale komentáři, které pravidelně zněly jak z televizních obrazovek, tak i z rozhlasových stanic. V současné době ji můžete pravidelně slyšet ve vysílání Rádia Impuls. Nezapomenutelně se však do dějin televizní zábavy zapsala svými pořady s Miloslavem Šimkem „S politiky netančím“. Moderátor Šlágr TV Vratislav Měchura se jí v pořadu Šlágr Bubu stal nahrávačem a glosátorem. Oba dohromady tvoří dvojici, která dovede pobavit. Hostem pořadu je zpěvačka a moderátorka Mára, kterou znají diváci ŠLÁGR TV a návštěvníci jejích koncertů. Temperamentní zpěvačka, která dokáže vždy rozdávat radost a pobavit.