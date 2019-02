Školní muzikál - A tak to tenkrát bylo

kdy: úterý 18. září a středa 19. září, vždy od 9.45, 11 a 18 hodin

Divadlo Pod čarou

Členové muzikálového kroužku pod hlavičkou Základní školy Jana Husa Písek předvedou široké veřejnosti svůj um při uvedení muzikálu A tak to tenkrát bylo na prknech písecké Podčáry. Autorský počin Ládi Horníka je parodií z Divokého západu, kterou můžete zhlédnout hned ve dvou různých termínech - v úterý 18. září a ve středu 19. září. Dopolední představení od 9.45 a 11 hodin budou patřit školním skupinám, večerní, od 18 hodin, je určené pro širokou veřejnost - ta zaplatí za lístek 70 korun. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji ve vstupu do ZŠ v pracovní dny od 10. do 17. září od 8 do 12 hodin.