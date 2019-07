Setkání na návsi ve Vlastci

Setkání občanů, rodáků, zahrádkářů a chatařů Vlastce, Struh a Červeného Újezdu se ve Vlastci těší oblibě. Poměrně mladá tradice se tady ujala. Letos se všichni sejdou na návsi u hasičské zbrojnice už pátým rokem. Tentokrát to bude od 15 hodin v pátek 5. července, tedy ve státní svátek. Kdo bude chtít, může se podle starostky Jany Pišingerové bavit třeba až do rána. Pro děti je připravený program od 16 do 19 hodin, chybět nebude ani hudba. Zajištěné je i občerstvení.