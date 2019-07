Rýžování zlata v Kestřanech

Rýžování zlata na řece Otavě se bude konat v sobotu 27. července. V pátek 26. července večer bude připravené posezení s Hurraygrass. Začátek je ve 20 hodin a vstupné je zdarma. V sobotu začne program v 9.30 školou rýžování. Ve 13 hodin vystoupí Rozálie – country předtančení, od 14 hodin Nezmaři a v 16 hodin Sem Tam. Vyhlášení výsledků rýžování zlata přijde na řadu v 17.30 a o půl hodiny později zahraje Hop Trop. Od 20 hodin bude pódium patřit kapele Hastrmani. Vstupné je 150 korun, děti do 18 let to mají zdarma.