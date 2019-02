Sepekov, rybník Dvorčice: MO ČRS Sepekov pořádá v neděli 17. června na rybníku Dvorčice pro děti od šesti do patnácti let rybářské závody. Zúčastnit se jich mohou i nečlenové místní organizace Sepekov.

Děti mladší šesti let mohou rybařit mimo soutěž pod dozorem rodičů nebo jiných dospělých. Prezence je od 7 hodin. Závody budou od 7.15 do 11.30 hodin. Zakončení a předání cen bude v 11.45 hodin. Občerstvení pro účastníky je zajištěno.