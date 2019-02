Romantická výstava v měšťanském domě

Zavzpomínat na to, jaké byly Vánoce v minulosti, mohou návštěvníci výstavy, která je ke shlédnutí v měšťanském domě U sv. Jana Nepomuckého v Jungmannově ulici čp. 32. Malým soukromým muzeem provede majitelka exponátů Milena Drtinová. Máte příležitost nahlédnout se šperkovnic a šatníků našich prababiček a podívat se, co se dalo najít kdysi po vánočním stromkem. Jsou zde oděvní doplňky, šperky a umělecké předměty z let 1890 až 1920. Děti určitě potěší sbírka panenek.