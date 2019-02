Řemeslné adventní trhy v Písku

Desítky řemeslníků nabídnou vlastnoručně zhotovené výrobky na oblíbených vánočních trzích. Nakoupit bude možné např. ručně vyráběné svíčky, šperky, vitráže, hračky, keramiku, předměty ze skla tvořené na sklářské píšťale a mnoho jiného rukodělného zboží. Trhy provází pestrý doprovodný program: tradiční jihočeská zabijačka, staročeský harmonikář, loutkové představení Vánoční příběh, dětská adventní akademie, kovárna, ručně poháněný kolotoč řezbáře Matěje, Kamarádi z Pískoviště a další. Chybět nebude ani tradiční trdelník, vánoční punč, medovina, originální chlebové placky chačapuri a jiné pochutiny. Vstupné je zdarma. Trhy budou otevřeny v pátek 14. 12. od 12 do 17 hodin, v sobotu 15. 12. od 9 do 17 hodin a v neděli 16. 12. od 9 do 16 hodin.

Místo: okolí děkanského kostela v Písku