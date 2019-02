Puzzle víkend pro všechny věkové kategorie připravilo nové Rodinné centrum Kašpárek na náměstí Mikoláše Alše v Miroticích. V sobotu a v neděli si sem mohou od 10 do 15 hodin přijít skládat puzzle a pobavit se celé rodiny i jednotlivci. Vstupné je pro seniory a děti do deseti let třicet korun a pro ostatní čtyřicet korun. V ceně je drobné občerstvení.