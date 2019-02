Putovní výstava lékaři bez hranic

Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o poskytování lékařské pomoci v oblastech ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof? Pokud ano, máte jedinečnou možnost. Lékaři bez hranic totiž přijíždí do Písku se svou interaktivní výstavou. Výstavu „Lékaři bez hranic zblízka“ budete moci navštívit od 19. do 22. září v Palackého sadech, každý den včetně víkendů od 9 do 18 hodin. Průvodci vás zdarma provedou dvěma stany, které Lékaři bez hranic využívají na svých misích v terénu, představí vám jednotlivá témata a zodpoví všechny otázky. Navíc budete moci nahlédnout přímo do terénu díky speciálním brýlím s virtuální realitou, zkusíte si masáž srdce anebo se vžijete do role lékaře, který musí během pár minut určit pořadí pacientů po hromadném neštěstí.