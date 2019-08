Putimské slavnosti a Cimburovo sečení se konají v sobotu 31. srpna v Putimi. ačátek je v 9 hodin a program se bude konat na několika místech.

NA NÁVSI

9.00 hodin zahájení, príjezd Selské jízdy, položení vence nahrob Jana Cimbury

13.00 hodin kapela Malá muzika Nauše Pepíka

14.30 hodin divadelní predstavení pro děti DIVADLO STUDNA – Bajky

16.00 hodin divadelní predstavení pro děti DIVADLO STUDNA Čínská hedvábná legenda

17.00 hodin koncert kapely HASTRMANI

POD HRÁZÍ PODKOSTELNÍHO RYBNÍKA

v průběhu dopoledne bude hrát Malá muzika Nauše Pepíka

10.00 hodin čtverylka – Selská jízda

10.30 hodin SOUTEŽ V SEČENÍ

11.30 hodin společné sečení sekáčů pod hrází Podkostelního rybníka

12.00 hodin vyhlášení výsledku

ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ PUTIM

Sdružení přátel Putimi zve na výstavu Co by tomu řekl Cimbura?

Členové Prácheňské umělecké besedy zde představí svoji tvorbu (obrazy, fotografie, textilní objekty, šperky, keramiku), jejíž hlavním tématem je Putim.

Výstava bude otevřená v sobotu 31. srpna od 13 do 19 hodin. V sobotu 31. 8. v 15 hodin ve výstavních prostorách zvou poradatelé na setkání s autory a další povídání s názvem Co ty na to Cimburo?