Římskokatolická farnost Písek připravila první ročník zpřístupnění betlémů ve dvou kostelech, a to v kostele Narození Panny Marie a kostele sv. Václava. Právě v tom svatostánku bude letos k vidění zcela nový betlém. Zájemci sem mohou přijít 24. a 25. prosince vždy od 11 do 16 hodin.

Kostel Narození Panny Marie bude otevřený 24. prosince od 10.30 do 19 hodin a 25. prosince od 10.30 do 18 hodin. Akce se koná pod názvem Půjdem spolu do Betléma.