Klub českých turistů, odbor Milevsko a obec Kovářov pořádají v sobotu 20. dubna III. ročník cykloturistické akce a turistického pochodu Probouzející se přírodou Kovářovska a Milevska

Starty jsou v době od 7.30 do 9.30 hodin v Domě kultury v Milevsku. Pěší trasy jsou 16 a 26 kilometrů a cyklotrasy 28 až 40 kilometrů.

Ve stejnou dobu se startuje také v restauraci Na křižovatce v Kovářově. Odtud povedou pěší trasy 6 až 10 kilometrů.

Cíl bude v Kovářově v restauraci Na křižovatce do 16 hodin.

Na startu obdrží účastníci mapy s popisem trasy a v cíli pamětní list s malou odměnou.

Startovné je 20 Kč, děti a členové KČT 15 Kč.

Občerstvení je možné zakoupit na více místech na trase a v cíli.

Doprava z Kovářova do Milevska je zajištěna linkovým busem v 16.49 hodin.