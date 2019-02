Přednáška Výpravy do rodinné historie

Kluky – Obecní knihovna Kluky ve spoluprácis místní základní školou připravila na pátek 21. září zajímavou přednášku Aloise Sassmanna na téma Výpravy do rodinné historie. Přijít na ni můžete v 17.30 hodin do jedné ze školních tříd.