Přednáška připomene mosty přes Orlickou přehradu

Vlastec (pohostinství u obecního úřadu): V pohostinství Vlastec se uskuteční v pátek 27. dubna od 18 hodin přednáška o mostech nad Orlickou přehradou. Etnograf Prácheňského muzea v Písku Jan Kouba tu bude vyprávět například i o letošním 75. výročí zprovoznění Podolského mostu a připomene i původní řetězový most, který byl z Podolska přestěhován do Stádlce. Zmíní i mosty u Zvíkova přes Otavu a Vltavu, Žďákovský most, ale i nedokončený v Hladné.